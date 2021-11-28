Награды студентам-спасателям вручили в Подмосковье

Почетные грамоты вручили студентам-спасателям Всероссийского студенческого корпуса Московской области, а также добровольцам.

Около 70 представителей спасательных отрядов из разных учебных учреждений области были собраны на учебно-методический сбор. Его открыла минута молчания, посвященная памяти погибшим на кузбасской шахте «Листвяжная».

Почетные грамоты вручал глава корпуса Евгений Козаев. Поводом к их вручению стали в том числе участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области, помощь в проведении парада Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в организации I Всероссийского слета студентов-спасателей имени Героя России Евгения Зиничева.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей орденами Мужества после ЧП на «Листвяжной».