Награды коммунальщикам. Лучших работников ЖКХ определили на конкурсе в Балашихе

Сотрудники управляющих компаний Балашихи поборолись на конкурсе за звание лучших в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оценивали все — от уровня работы на верстаках до качества профильных знаний.

На сцену культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» вышли сотрудники управляющих компаний «Белый парус» и «Жилкомсоюз». Состязание провели в два этапа. Первоначально команды прошли внутренний конкурс, после чего выдвинули по три кандидатуры для каждой номинации. Среди этапов — теоретические и практические.

Участники конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ» проходили тесты, демонстрировали владение оборудованием и должны были убедить жюри в своей высокой компетенции.

«Люди стали больше разбираться в своей профессии и в нормативных документах. Это, конечно, положительно сказывается на качестве услуг. Жильцы чаще стали положительно отзываться о работниках ЖКХ», — сказала Татьяна Калашникова.

Заслуженных работников коммунальной сферы наградили благодарственными письмами от главы Балашихи Сергея Юрова. Лучшим техником участка стала Анна Анискина. Она обслуживает шесть домов в микрорайоне Новый Свет. Лучшим электромонтером назвали Александра Корнюшина, а сантехником — Илью Мочалова.

После подведения итогов конкурса прошло награждение победителей внутреннего соревнования компании «Белый парус». Второе место в номинации «Лучший связист» занял Андрей Левин.

Конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ» провели в преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечают 15 марта. В Балашихе соревнование проводят с прошлого года.