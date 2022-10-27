Награды ко Дню волонтера Московской области вручили в Подольске | 360°

27 октября 2022, 23:52
Награды ко Дню волонтера Московской области вручили в Подольске
Волонтеры Подольска получили награды от главы округа. Добровольцы ежедневно собирают тонны коробок с гуманитарной помощью. Ее отправляют в ЛНР, ДНР, мобилизованным и их семьям.
Тысячи звонков, бесконечные сборы, тонны коробок с продовольствием — это то, чем занимается Светлана Филимонова ежедневно. Женщина подключилась к волонтерскому движению с самого начала его создания. А теперь получила заслуженную благодарность.
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«Мне очень нравится помогать людям, приносить пользу обществу, и скорее всего, по этой причине я здесь», — поделилась волонтер Светлана Филимонова.
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15-летний сын Светланы разделяет интересы матери. Он — один из самых юных добровольцев движения. Волонтерство объединяет людей разных возрастов и профессий. По словам руководителя центра, работа кипит ежедневно, свободные руки всегда нужны.
«Центр загружен, вы, наверное, видите. Помощь поступает практически с интервалом в полчаса, мы не успеваем выгружать, не успеваем сортировать», — рассказала руководитель волонтерского центра в Подольске Екатерина Немцова.
Самые активные жители Подольска получили благодарности от главы округа.
«Совсем недавно благодаря той помощи, которая была собрана волонтерами, промышленными предприятиями, жителями города, мы отправили колонну с нашими представителями в Тверь, где проходили обучения мобилизованных», — сказал глава г. о. Подольск Дмитрий Жариков.
Волонтерский центр отправил 60 тонн гумпомощи в ЛДНР, еще три тонны совсем скоро отправят мобилизованным и их семьям в распределительный региональный центр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты.
Подольск
Волонтеры
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