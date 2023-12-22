Подмосковье 22 декабря 2023, 16:23 «Наградили реальных людей за реальные поступки». Андрей Воробьев — о премии «Мы рядом» Андрей Воробьев рассказал о лауреатах премии «Мы рядом» Фото А. Степанова

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Вручение премии губернатора Подмосковья «Мы рядом» состоялось 21 декабря. Андрей Воробьев подчеркнул, что награды получили реальные люди за реальные дела. Те, чьи мужество, сила и героизм не знали границ.

«Весь зал встал, когда Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов сказал речь. Мощную и трогательную. О том, что на премии „Мы рядом. Доброе дело“ мы награждали настоящих, реальных людей за настоящие, реальные поступки. И это так. Спасибо каждому, кто сейчас сражается за нашу страну на передовой, помогает в тылу, всем нашим бойцам и жителям Подмосковья. Вы все — наша сила и гордость», — написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

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Премии вручили героическим участникам СВО, а также волонтерам, врачам, военкорам и другим жителям Подмосковья, которые бескорыстно помогают общему делу. По несколько наград передали специальные гости мероприятия — кинорежиссер Никита Михалков, представитель МИД России Мария Захарова и знаменитый хирург Лео Бокерия.

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