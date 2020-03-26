Награда за серьезную нагрузку. Дополнительные деньги медикам Подмосковья будут ежемесячной доплатой, а не премиями

Несмотря на то, что в Московской области коронавирусом заразились не так много пациентов, на врачей легло большое количество работы. Их заслуги не останутся незамеченными — власти региона будут начислять им ежемесячные доплаты.

По последним данным, в Подмосковье новым типом инфекции заразился 41 пациент. Заболевшие проходят лечение в разных городах, но от этого у врачей не становится меньше работы.

Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что на горячую линию поступает огромное количество звонков — людям нужно сделать первый или повторный тест, проследить за симптомами. Врач должен приехать к ним, осмотреть, оформить документы, при необходимости — успокоить. Это огромная нагрузка на медиков региона.

На наших врачей такая серьезная нагрузка приходится уже сейчас. Чем мы занимаемся: мы очень активно готовим все инфекционные отделения для того, чтобы они соответствовали всем стандартам, которые позволят нам спасть жизни в случае, если вирус будет представлять такую же угрозу, как мы видим в Европе и уже теперь в Америке, а до этого — в Китае Андрей Воробьев.

Кроме того, крупнейшие аэропорты находятся на территории Московской области. По словам Андрея Воробьева, за последние недели из-за рубежа вернулось около миллиона человек.

Усилия врачей не останутся незамеченными — власти Подмосковья ввели стимулирующие выплаты. Андрей Воробьев подчеркнул, что это не премии — медперсонал будет получать их ежемесячно, пока не утихнет волна вируса. Губернатор отметил, что врачи получат 50 тысяч к зарплате, медсестры и фельдшеры — 30 тысяч, а младший медицинский персонал по 10 тысяч.

По последней информации, никто из 41 пациента с коронавирусом не находится в тяжелом состоянии. Семеро заболевших уже выздоровели — из выписали из больниц.