Подмосковье 17 февраля 2023, 17:48 Машинисты получили почетное звание за спасение упавшего на рельсы младенца в Балашихе Фото: МЖД.

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Знаками «Почетный работник Московской железной дороги» наградили машиниста Константина Воробьева и его помощника Андрея Семенова. В секунду, когда на станции Заря в Балашихе перед поездом случайно упал младенец, они молниеносно отреагировали и остановили многотонную электричку в нескольких миллиметрах от коляски.

О решении наградить проявивших себя машинистов стало известно уже на следующий день после случая. Спустя три дня в Управлении «Московской железной дороги» состоялось вручение почетных знаков локомотивной бригаде, которая сумела проявить профессионализм в экстренной ситуации. Это спасло жизнь младенцу и его матери, прыгнувшей на рельсы вслед за коляской.

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Начальник МЖД Валерий Танаев лично вручил машинисту Константину Воробьеву и его помощнику Андрею Семенову награды.

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