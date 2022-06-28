Масштабную работу по снижению административной нагрузки на бизнес провели в Московской области. Это один из пунктов, который позволил региону войти в тройку лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, количество проверок сведено к минимуму. Это не отразилось на качестве работы и добросовестности предпринимателей.

«Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом, и одним из ключевых запросов всегда было — сокращение количества проверок. Об этом постоянно говорит и президент. Поэтому мы изменили стиль работы, чтобы проверяющие органы были в помощь предпринимателям, а не наказывали рублем», — рассказал губернатор.

«Первое что мы сделали — убрали бесполезные и излишние проверки: когда контролер приходит не потому, что есть нарушения, а потому что так положено. Очень внимательно подходим к этой работе, чтобы не допустить халатности и потери качества товаров или услуг. Второе, мы дали возможность бизнесу взаимодействовать с надзорными органами дистанционно — через региональные госуслуги. Несомненно, это более удобно и экономит массу времени. В таком формате у нас уже доступны 10 функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса, на очереди остальные. А очный визит инспектора на стройплощадку заменяет облет квадрокотером. Результат: за год количество очных проверок сократилось на треть — было 3800, стало 2700», — отметил Андрей Воробьев.

На очередном заседании правительства Подмосковья министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян доложил, что в текущем году количество проверок бизнеса с учетом домораторного периода сократилось на 53%. В 2021 году проверок было порядка 37 тысяч в квартал. Сегодня общее количество проверок составляет 17,5 тысяч.

«Такие показатели были достигнуты путем смены приоритета с проверок на профилактические мероприятия, а также цифровизации процессов коммуникации между надзорными органами и бизнесом. Все процессуальные документы перешли в электронный формат на портале региональных госуслуг, тем самым сократив сроки и количество процедур. В среднем сроки рассмотрения документов сократились на 73% (минимум — один день, максимум — десять дней). Например, подача ходатайства о переносе сроков КНМ занимала 17 дней, а сегодня срок сокращен до трех. Письменное консультирование было 44 дня, сейчас — семь», — сообщил Гарибян.

Всего 38 документов от бизнеса (уведомления, возражения, ходатайства) и 118 от надзора (акты, предписания, протоколы) были оцифрованы. Цель работы — максимально снизить сроки рассмотрения документов, сократить избыточные процедуры, уйти от очного взаимодействия, отказаться от бумажной документации.

С 1 мая на региональном портале госуслуг доступны десять функций от Госстройнадзора, Минэкологии и Минтранса. С 15 июля появятся еще 23 — от Комитета по ценам и тарифам, Минсоца, Минсельхоза, ГЖИ, Главархива, ГУСТ, ГУКН, Минздрава, Минкульта и Комлесхоза.

Через портал удобно и просто получать консультации и записываться на профилактический визит. Для этого нужно выбрать дату, время и способ (ВКС, по телефону, очно). Услуга предоставляется день в день.

«Мы оцифровали консультирование и профвизиты, запись на которые ведется в цифровом календаре. Данные способы взаимодействия зарекомендовали себя, как одни из самых эффективных. Государственные органы в дружественном формате взаимодействуют с бизнесом, помогая подготовиться к проверкам и не допускать нарушения», — добавил Артур Гарибян.