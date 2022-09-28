Надземный переход через железную дорогу построят в Серпухове в 2023 году | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Надземный переход через железную дорогу построят в Серпухове в 2023 году

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Надземный пешеходный переход через железную дорогу Курского направления построят в Серпухове в 2023 году. Проектирование объекта уже завершилось, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пешеходный мост на станции последний раз ремонтировали почти 30 лет назад. По сообщению МТДИ, сейчас он не соответствует требованиям безопасности.

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Новый остекленный переход соединит привокзальную площадь у станции Серпухов и сквер имени Николая Калинина. Он обеспечит безопасный и удобный выход на платформу для 130 тысяч жителей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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