Надземный переход через железную дорогу построят в Серпухове в 2023 году | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Подмосковье

28 сентября 2022, 12:48

Надземный переход через железную дорогу построят в Серпухове в 2023 году

Читать 360tv в

Надземный пешеходный переход через железную дорогу Курского направления построят в Серпухове в 2023 году. Проектирование объекта уже завершилось, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пешеходный мост на станции последний раз ремонтировали почти 30 лет назад. По сообщению МТДИ, сейчас он не соответствует требованиям безопасности.

Реклама

Новый остекленный переход соединит привокзальную площадь у станции Серпухов и сквер имени Николая Калинина. Он обеспечит безопасный и удобный выход на платформу для 130 тысяч жителей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама