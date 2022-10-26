Надземный переход вблизи ж/д станции Расторгуево в Подмосковье построят к 2023 году | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:13 Надземный переход вблизи ж/д станции Расторгуево в Подмосковье построят к 2023 году

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В Подмосковье объявили конкурс на строительство разноуровневого пешеходного перехода, который будет располагаться в Ленинском городском округе. Он будет проводиться в электронной форме, сам переход разместится у станции Расторгуево.

«Объявлен конкурс на строительство разноуровневого пешеходного перехода в Ленинском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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Сначала нужно будет разработать проект рабочей документации, подготовить всю территорию, построить непосредственно сам переход, провести туда линии электроснабжения, дождевую канализацию и многое другое. Ожидается, что пройдут также работы по озеленению территории и по ее благоустройству.

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Строительство проходит в рамках муниципальной программы Подмосковья и финансируется из бюджета региона и средств Ленинского городского округа. Ожидается, что строительство закончится уже в 2023 году.