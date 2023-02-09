Подмосковье 09 февраля 2023, 22:41 Надземный переход в Мытищах отремонтируют за несколько месяцев

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Пешеходный мост на улице Попова в Мытищах соединяет микрорайоны Леонидовка и Строитель. Сейчас специалисты реконструируют переправу. Ее могут ввести в эксплуатацию через несколько месяцев.

Представители РЖД вывели на объект подрядную организацию, которая меняет лифт и занимается благоустройством моста. На данный момент ведутся работы по замене наружного покрытия и по устранению вандальных надписей.

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Замглавы Мытищ Кирилл Дунаев поинтересовался, когда закончится ремонт переправы.

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«По информации подрядчика, работы готовы закончить в течение двух-трех недель. При этом процесс ввода в эксплуатацию обновленного комплекса вместе с лифтами может занять несколько месяцев», — объяснил директор МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи» Арсений Сурояков.

Председатель ТОС «Леонидовка» Светлана Нестеренко сообщила, что довольна тем, что работы ведутся в обозначенные ранее сроки.

«Самая большая проблема с этим переходом — в отсутствии лифтов. Маломобильные жители наших микрорайонов фактически не могут им пользоваться или их передвижение сильно затруднено», — рассказала Светлана Нестеренко.

Надземный переход был построен на средства РЖД около пяти лет назад. С этого времени он не раз подвергался вандализму.

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