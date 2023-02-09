09 февраля 2023, 22:41
Надземный переход в Мытищах отремонтируют за несколько месяцев
Пешеходный мост на улице Попова в Мытищах соединяет микрорайоны Леонидовка и Строитель. Сейчас специалисты реконструируют переправу. Ее могут ввести в эксплуатацию через несколько месяцев.
Представители РЖД вывели на объект подрядную организацию, которая меняет лифт и занимается благоустройством моста. На данный момент ведутся работы по замене наружного покрытия и по устранению вандальных надписей.
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Замглавы Мытищ Кирилл Дунаев поинтересовался, когда закончится ремонт переправы.
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«По информации подрядчика, работы готовы закончить в течение двух-трех недель. При этом процесс ввода в эксплуатацию обновленного комплекса вместе с лифтами может занять несколько месяцев», — объяснил директор МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи» Арсений Сурояков.
Председатель ТОС «Леонидовка» Светлана Нестеренко сообщила, что довольна тем, что работы ведутся в обозначенные ранее сроки.
«Самая большая проблема с этим переходом — в отсутствии лифтов. Маломобильные жители наших микрорайонов фактически не могут им пользоваться или их передвижение сильно затруднено», — рассказала Светлана Нестеренко.
Надземный переход был построен на средства РЖД около пяти лет назад. С этого времени он не раз подвергался вандализму.
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Мытищи
Ремонтные работы
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