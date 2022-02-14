Надземный переход у ЖК «Солнечная система» в Химках достроят к августу

Безопасный переход через железную дорогу вблизи жилого комплекса «Солнечная система» в Химках появится к августу. По рельсам пути перебегают сотни людей. И, несмотря на опасность, считают это пока что самым удобным вариантом попасть на Ленинградское шоссе.

Долгожданная стройка началась осенью прошлого года. Одна из башен готова уже на 80%.

К концу этой недели ее можно будет остеклять. Чтобы успеть в срок и выиграть время, некоторые работы подрядчики начнут раньше времени.

«На Ленинградском шоссе остановка — это самый удобный способ добираться на метро. Ну и приходится каждый день ходить, потому что если садиться на маршрутку, то это очень долгий переезд на Репина, долго стоишь в пробке. Намного выгоднее просто перейти здесь дорогу и пойти на трассу», — объяснил местный житель Даниил Улахович.

Но вскоре здесь откроют полноценный переход. Заместитель генерального директора компании «ТрансМагистральСтрой» Константин Потоцкий отметил, что остекление начнется даже раньше срока.

Строительство проверил глава городского округа Дмитрий Волошин. К середине апреля будет готова вторая башня, а после их начнут соединять.

Администрация будет продолжать контроль — раз в три дня сотрудники находятся на объекте и проверяют поставку материалов, количество людей, технику Дмитрий Волошин.

Стройка закончится в начале августа. Мост будет длиной 90 метров, а шириной — четыре. Пропускная способность — две тысяч человек в час. Когда стройка закончится, здесь появятся тротуары и зеленые насаждения.