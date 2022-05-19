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    19 мая 2022, 18:02

    Надземный переход через М-10 появится рядом со Смирновкой в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина

    Надземный переход через М-10 построят рядом с деревней Смирновка в городском округе Солнечногорск. Завершить работы планируют к концу осени.

    Надземный переход через М-10 появится рядом со Смирновкой в Солнечногорске | Изображение 1

    Объект готов на 60%. Глава городского округа Виктор Родионов сообщил, что место выбрали неслучайно.

    Переход располагается около автобусной остановки. Рядом большая деревня, много дачных поселков

    Виктор Родионов.

    Он добавил, что неподалеку филиал колледжа «Подмосковье». Каждый день через этот участок проходят десятки пассажиров из Солнечногорска, Клина и Москвы.

    Сделают современное освещение. Переход оснастят пандусом для жителей с колясками и велосипедами.

    Надземный переход через М-10 появится рядом со Смирновкой в Солнечногорске | Изображение 2

    Он возвысится на 11 метров над землей, а в длину протянется на 55 метров. Вскоре строители приступят к монтажу башен.

    По контракту завершение работ запланировали на ноябрь 2022 года. Перед строителями стоит задача сдать объект досрочно — в конце сентября.

    Надземный переход через М-10 появится рядом со Смирновкой в Солнечногорске | Изображение 3

    Ранее стало известно, что 44 современных перехода построят в регионе за пять лет.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева их сделают уже по новым стандартам — с широкими коридорами и грузовыми лифтами.