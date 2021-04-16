Надземный переход для разгрузки Волоколамского шоссе построят в Красногорске

Новый надземный переход появится в Красногорске. Его построят в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это станет еще одним шагом для разгрузки Волоколамского шоссе.

Переход будет состоять из трех лестничных пролетов. Появится он на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе. Об этом сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Опубликована закупка на строительство нового надземного пешеходного перехода в городском округе Красногорск Елена Волкова.

На каждой стороне перехода установят лифты. Здесь оборудуют и линейные сходы. А завершить строительство и открыть объект запланировали в 2021 году.