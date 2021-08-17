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    17 августа 2021, 10:28

    Надземный переход через железную дорогу построят в Дедовске

    Анастасия Аброськина

    Надземный переход появится рядом с железнодорожной станцией Дедовск. Его построят по просьбе жителей. Уже начинается проектирование, а к работе приступят в 2022 году.

    Надземный переход через железную дорогу построят в Дедовске | Изображение 1

    С просьбой построить переход местные жители обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

    Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что в Дедовске появится современный остекленный переход.

    Надземный переход оснастят лестничными сходами и приспособят для маломобильных жителей

    Алексей Гержик.

    В Дедовске построили путепровод рядом со станцией, после чего закрыли устаревший железнодорожный переезд вместе с наземным переходом.

    Сегодня местные жители пользуются подземным переходом, расположенным в 350 метрах от станции Дедовск.

    «На недавней встрече с общественным активом Подмосковья в Волоколамске Андрей Воробьев поддержал очень важную тему — строительство нового перехода через железные пути в Дедовске», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

    По ее словам, решить этот вопрос важно для безопасности людей.