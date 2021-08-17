Надземный переход через железную дорогу построят в Дедовске

Надземный переход появится рядом с железнодорожной станцией Дедовск. Его построят по просьбе жителей. Уже начинается проектирование, а к работе приступят в 2022 году.

С просьбой построить переход местные жители обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что в Дедовске появится современный остекленный переход.

Надземный переход оснастят лестничными сходами и приспособят для маломобильных жителей Алексей Гержик.

В Дедовске построили путепровод рядом со станцией, после чего закрыли устаревший железнодорожный переезд вместе с наземным переходом.

Сегодня местные жители пользуются подземным переходом, расположенным в 350 метрах от станции Дедовск.

«На недавней встрече с общественным активом Подмосковья в Волоколамске Андрей Воробьев поддержал очень важную тему — строительство нового перехода через железные пути в Дедовске», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

По ее словам, решить этот вопрос важно для безопасности людей.