Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году

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Проектирование надземного пешеходного перехода на платформе Расторгуево в Ленинском округе завершили. Его построят в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. ПО сообщению МТДИ, переход соединит улицы Донбасскую и Булатниковскую.

Как сообщил глава министерства Алексей Гержик, существующий переход у платформы пришел в аварийное состояние. Новый же построят по современным стандартам — он обеспечит комфорт и безопасность пассажиров.

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«Проектом предусмотрено строительство нового объекта по современным стандартам, который обеспечит комфортный и безопасный переход более 100 тыс. жителей Видного через железную дорогу, а также доступ к станции Расторгуево МЦД-5», — сообщил он.

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Длина перехода составит около 84 метров. Его оборудуют лестничными сходами и лифтами для маломобильных жителей. Остекление выполнят из ударопрочного стекла.

В ближайший год в Подмосковье откроют еще пять пешеходных переходов в Истре, Реутове, Раменском, Люберцах и Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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