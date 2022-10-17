Надземный переход на Лобненском шоссе рядом с аэропортом Шереметьево построят к концу года | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Надземный переход на Лобненском шоссе рядом с аэропортом Шереметьево построят к концу года

Читать 360tv в

На Лобненском шоссе возле терминала В в аэропорту Шереметьево завершили монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Объект реконструировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе Подмосковья рассказали, что открыть этот участок для движения планируется в четвертом квартале 2022 года.

До того, как начать масштабные работы по монтажу, пролет остеклили. Непосредственно монтаж начался именно в ночное время, чтобы не создавать препятствия для движения транспорта неподалеку от воздушной гавани. В целом масса установленных конструкций составляет больше 17 тонн.

Реклама

«В ближайшее время строители приступят к монтажу еще одного пролета — на пешеходном переходе возле деревни Носово. В целом в рамках реконструкции на Лобненском шоссе будут построены четыре надземных перехода, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных граждан», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Параллельно проходят работы по реконструкции левой стороны мостового перехода через реку Мещериху. Его общая протяженность составляет 25 метров. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по устройству локальных очистных сооружений, также будут также перестраивать инженерные коммуникации.

Реализация проекта позволит увеличивать пропускную способность Лобненского шоссе. Кроме того, станет легче проехать сразу к нескольким населенным пунктам, а также будет обеспечен подъезд к жилым застройкам и некоторым заводам.

Участок, на котором ведутся работы по реконструкции, — три километра по основному ходу. Если при этом учитывать длину еще и боковых проездов, то общая протяженность составит не меньше шести километров. Проезжую часть планируется расширить от четырех до семи полос движения. На протяжении всего шоссе собираются устанавливать качественное освещение, шумозащитные экраны, обустраивать тротуары и остановки общественного транспорта.

0 0 0 0 0 0