Надземный переход через железную дорогу в Реутове построят в 2023 году

Проект строительства надземного пешеходного перехода через железную дорогу в Реутове получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы. По сообщению МТДИ, новый переход длиной свыше 66 метров соединит улицы Октября и Никольскую.

Переход построят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Одной из задач комфортного проживания жителей Реутова является безопасный переход из одной жилой зоны в другую через железную дорогу. Поэтому по их просьбам мы приступаем к строительству нового пешеходного перехода, который соединит микрорайон 10А и промышленную зону севера города, а также обеспечит комфортный и безопасный переход через железную дорогу для более 25 тысяч человек», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Надземный переход будет включать в себя пролетное строение, которое будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнят из специального ударопрочного стекла — триплекса. Завершить строительство перехода планируют в 2023 году.

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