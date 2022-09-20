Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

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В Истре неподалеку от железнодорожной станции Дедовск начали подготовку к сборке опорных башен нового надземного перехода. Его построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, переход будет соединять улицы Гурьянова и Ногина, таким образом, получится создать безопасное пересечение дороги больше 3,5 тысячи жителей.

«В настоящий момент идет поставка на стройплощадку металлоконструкций опорных башен № 1 и № 2 для их последующей сборки, приступить к которой планируется в начале октября. В середине октября строители начнут сборку металлоконструкций пролетного строения пешеходного перехода, а в ноябре — монтаж пролета над железной дорогой. Общая масса металлоконструкций опорных башен составит 80 тонн, пролетного строения — свыше 40 тонн», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Как отметили в МТДИ, надземный переход будет включать в себя пролетное строение длиной порядка 50 метров, которое будет опираться на две опоры башенного типа. Их оснастят лестничными сходами и лифтами, которые станут доступны для маломобильных групп населения. Ожидается, что новый переход будет открыт уже в декабре текущего года.

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В августе 2020 года в Дедовске открыли движение по новому путепроводу возле железнодорожной станции, на этом фоне решили закрыть действующий переезд и вместе с ним единственный переход через железную дорогу в этой части города. Пока местные жители используют подземный переход возле станции, в котором не предусмотрены лифты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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