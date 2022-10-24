Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 16:48 Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

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Вблизи железнодорожной станции Дедовск в Истре продолжают строительство надземного пешеходного перехода, рабочие приступили к монтажу пролетного строения. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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Надземный переход соединит улицы Гурьянова и Ногина, это позволит комфортно и безопасно переходить через железную дорогу более чем трем тысячам жителей.

«Сейчас проводится сборка металлоконструкций опорной башни со стороны улицы Гурьянова. Строители также приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых свыше 40 тонн», — отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Министр добавил, что в середине ноября рабочие должны приступить к монтажу пролетного строения непосредственно над железной дорогой. Работы будут выполнять в ночные часы и в специальные «технологические окна», согласованные с РЖД, чтобы не мешать движению поездов.

Надземный переход будет оборудован лестничными сходами, а также пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных граждан.

Движение по новому путепроводу возле ж/д станции в Дедовске было открыто в августе 2020 года, в связи с этим был закрыт существующий ж/д переезд, а вместе с ним перестал функционировать и единственный надземный переход через железную дорогу в этой части города.

Открыть новый надземный переход планируют в декабре 2022 года.