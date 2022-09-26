Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Подмосковье

26 сентября 2022, 18:50

Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году

Читать 360tv в

Завершено проектирование нового надземного пешеходного перехода длиной 85 метров через железнодорожные пути Казанского направления в Люберцах. Проект получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы».

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, новый переход соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта. Реализация объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Реклама

«Перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на Казанском направлении. С начала года здесь погибли шесть человек. Надземный переход предложит жителям безопасную альтернативу перехода путей, а также обеспечит бесперебойное движение поездов», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Надземный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Открыть объект планируется в 2023 году.

Строительство

Дороги

Поезда

Нацпроекты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама