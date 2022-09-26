Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году

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Завершено проектирование нового надземного пешеходного перехода длиной 85 метров через железнодорожные пути Казанского направления в Люберцах. Проект получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы».

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, новый переход соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта. Реализация объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на Казанском направлении. С начала года здесь погибли шесть человек. Надземный переход предложит жителям безопасную альтернативу перехода путей, а также обеспечит бесперебойное движение поездов», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Надземный переход будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Открыть объект планируется в 2023 году.

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