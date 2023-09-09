09 сентября 2023, 14:27
Надземный переход через железную дорогу открыли в Реутове
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов торжественно открыли надземный переход через железную дорогу. Сооружение соединяет южную часть города с промзоной, где работают около 10 тысяч человек.
«Пятого сентября в историю Реутова войдет как знаменательный день. Сегодня вместе с председателем Московской областной думы Игорем Юрьевичем Брынцаловым открыли надземный переход через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги. Переход соединяет улицы Никольскую и Октября. Протяженность его составляет 142 метра, общая высота конструкции — 12,7 метра, ширина пешеходной части — три метра», — сообщил Каторов.О возведении объекта просили более четырех тысяч человек. Своим решением строительство перехода поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оно началось зимой 2023 года и завершилось в короткие сроки. «Жители давно просили этот переход и акцентировали наше внимание на том, что приходится переходить пути, мягко скажем, не самым простым способом. Например, ближайший переход находился в 30 минутах отсюда, в районе старого переезда. Строительство объекта велось по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Переход закрытый, оборудован лифтами для комфортного и безопасного перехода, в том числе для маломобильных пассажиров», — отметил Брынцалов. Некоторые жильцы дома № 38 по улице Октября были против возведения моста, боясь, что свет будет светить в окна. Каторов подчеркнул, что пожелания были учтены — часть подсветки, направленная в сторону домов, отключена.
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