Подмосковье 09 сентября 2023, 14:27 Надземный переход через железную дорогу открыли в Реутове РИА «Новости»

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов торжественно открыли надземный переход через железную дорогу. Сооружение соединяет южную часть города с промзоной, где работают около 10 тысяч человек.

«Пятого сентября в историю Реутова войдет как знаменательный день. Сегодня вместе с председателем Московской областной думы Игорем Юрьевичем Брынцаловым открыли надземный переход через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги. Переход соединяет улицы Никольскую и Октября. Протяженность его составляет 142 метра, общая высота конструкции — 12,7 метра, ширина пешеходной части — три метра», — сообщил Каторов.

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