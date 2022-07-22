Надземный переход через железнодорожные пути в Химках заработает в августе

Три единицы техники и 31 человек работают круглосуточно, чтобы уложиться в срок и вовремя сдать надземный переход через Октябрьскую железную дорогу в Химках. Основные конструкции уже собраны, приступили к отделке.

Пролеты и каркасы для остекления надземного перехода установлены, каждый болт — на своем месте. Работы выходят на финишную прямую.

«Мы понимаем, как важен переход для жителей комплексов „Солнечная система“ и „Две столицы“. Задача перед подрядчиком — приложить максимальные усилия, чтобы ввести объект уже в августе», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас рабочие делают потолок и подсветку, параллельно выполняют благоустройство. Вскоре у жителей густонаселенных жилых комплексов появится удобный и безопасный переход через железную дорогу. Этот путь длиной 90 метров будет полностью освещен как внутри, так и снаружи. Воспользоваться переходом смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья — объект будет оснащен пандусами и лифтом.

Главной сложностью при строительстве являлся тот факт, что РЖД приходилось останавливать движение поездов на время работ. Эти короткие окна (40 минут днем и 1,5 часа ночью) приходилось использовать максимально эффективно. Сообщается, что подрядчик справляется с таким темпом и укладывается в срок.