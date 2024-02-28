Подмосковье 28 февраля 2024, 10:35 Надземный паркинг построят в ЖК «Долина Яузы» в Мытищах к 2025 году Группа «Самолет»

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Строительство жилого комплекса «Долина Яузы» продолжается в Мытищах. В 2025 году на его территории появится семиэтажный паркинг. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В паркинге предусмотрено 412 машиномест, 13 из которых предназначены для маломобильных групп населения. На въезде и выезде установят шлагбаумы и пост охраны.

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Для удобства автовладельцев на паркинге появится лифт, с помощью которого можно подняться на верхние этажи.

Напомним, в 2021 году 20-й микрорайон в Мытищах включили в пилотный проект по комплексному развитию территории. Группа «Самолет» стала инвестором проекта реновации. По итогу 57 семей из ветхих бараков уже получили новое жилье, а в городе строится современный комфортный квартал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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