Надземную часть офиса врача общей практики начали возводить в Воскресенске

Строительство нового офиса врача общей практики продолжается в селе Виноградово городского округа Воскресенск. Как сообщила пресс-служба Минстроя Московской области, рабочие приступили к возведению надземной части здания. Новое здание строят в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

«Рабочие приступили к монтажным работам каркаса здания, продолжается прокладка инженерных сетей и устройство полов. Строительство ведется в соответствии с графиком», — сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании врача общей практики площадью около 300 квадратных метров будут все необходимые помещения для оказания медицинской помощи. Это кабинеты врача, манипуляционные кабинеты, в том числе прививочный и процедурный.

Планировка здания предусматривает создание необходимых условий для комфортного посещения офиса маломобильными гражданами. На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство, появятся места для парковки.

Подрядчиком строительства выступает ООО «ТрансДорСтрой». Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в текущем году.