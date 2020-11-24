Надвижку левой стороны путепровода завершили в Мытищах

Строители завершили надвижку пролетного строения левой стороны строящегося путепровода через железнодорожные пути Ярославского направления. Работы в Мытищах проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Надвижка над железнодорожными путями появилась на улицах Фрунзе и Мира в подмосковных Мытищах. Работы разбили на три этапа, а строительство проводилось в технологические окна — перерывы в движении поездов. Процесс был согласован с РЖД.

«Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций — порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом. Строительство путепровода идет в графике. В настоящий момент продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций правой части пролетного строения», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что к надвижке строители перейдут в конце ноября. Металлоконструкции правого пролета будут весить более 470 тонн. Полностью доделать надвижку пролетного строения путепровода планируют уже в декабре. После этого рабочие начнут устанавливать металлические плиты проезжей части и приступят к гидроизоляции. Параллельно строители занимаются переустройством инженерных коммуникаций и локальных очистных сооружений.

Новый путепровод будет иметь четыре полосы, а его длина составит 158,8 метра. Дорога будет входить в транспортную развязку протяженностью два километра. Ожидается, что по ней сможет проезжать около 50 тысяч автомобилей в сутки. Будут установлены две автобусные остановки, шумозащитные экраны и система видеонаблюдения.

Развязка соединит в Мытищах улицы Фрунзе и Мира, что сделает более доступным проезд между западной и восточной частями города. Кроме того, появится дополнительный выезд на автомагистраль М8 «Холмогоры. Строительство должно завершиться в четвертом квартале 2021 года.