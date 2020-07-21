Надпись размером с 16 футбольных полей появилась в Подмосковье. Это подсказка тем, кто хочет в отпуск

Пока Россия не открыла границы с другими странами, самое время узнать получше регионы нашей страны. Об этом решили напомнить в Московской области, где на поле вывели надпись «Лето в Подмосковье». Ведь чтобы хорошо отдохнуть, необязательно лететь в другую страну — прекрасную природу, пляжи и яркие впечатления можно найти всего в нескольких часах от столицы.

Огромная надпись появилась на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово. Ее хорошо видно пассажирам пролетающих мимо самолетов. Неудивительно, ведь надпись занимает площадь в 16,82 гектара — это 16 футбольных полей.

Для надписи выбрали поле, где растут травы кормовых культур. Все, что скосили, не стали выбрасывать, а отдали на корм. К сентябрю всю территорию выкосят уже полностью. Два геодезиста и два трактора начали создавать фразу на поле 10 июля. Работа затянулась почти на две недели из-за проливных дождей. Но само выкашивание таких огромных букв заняло всего три-четыре дня.

Источник фото: телеканал «360»

А вот так она выглядит вблизи:

Источник фото: телеканал «360»

Пока многие с нетерпением ждут открытия границ, кто-то уже наслаждается отдыхом в регионе. Живописная природа, старинные усадьбы, песчаные пляжи, санатории и аутентичная кухня — каждый может выбрать что-то себе по вкусу.

В московском регионе можно найти себе занятие по душе. Если хочется посетить храмы, то стоит отправиться в Сергиев Посад. Он считается духовной столицей православия, а Троице-Сергиева Лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любителям позагорать понравятся пляжи Дубны. Там можно отдохнуть на берегу Волги или на Иваньковском водохранилище. Кроме того, можно сплавиться на байдарках по реке Дубне или прогуляться по фермерским хозяйствам.

Если всегда хотелось прокатиться на велосипеде по европейским улочкам, то сделать это можно и в Подмосковье. Природный заказник «Долина реки Сторожи» в Звенигороде называют «русской Швейцарией». В этом месте можно изучить живописные окрестности или полюбоваться старинными усадьбами.

Конные прогулки предлагает Рузский городской округ. Там же можно порыбачить, погладить дружелюбных хаски в «Рузской Аляске» или увидеть оленей в зоопарке. А вот самым «летающим» российским городом считается Жуковский. Он понравится ценителям авиационной техники, которые могут посетить музей истории покорения неба.

Это далеко не все места, в которые стоит отправиться в Подмосковье. Каждый путешественник найдет в столичном регионе что-то интересное для себя.