Голосование на дому и во дворах оказалось востребованным в Подмосковье

Голосование по Конституции проходит в Московской области в спокойном режиме. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев, отметив удобство голосования в течение нескольких дней. Востребованы оказались участки во дворах.

«Про нарушения я не слышал, их, слава богу, нет. Все идет в спокойном режиме. Очень удобный формат, когда есть несколько дней: можно спокойно прийти на участковую комиссию или во дворе», — отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью «России 24».

Глава региона отметил, что на этом голосовании членам избирательных комиссий приходится работать по новым стандартам.

Очень много контактов у членов избирательной комиссии и наблюдателей — их присутствие обязательно. Все защищены. Меры безопасности, санитайзеры, маски и перчатки — все это реалии нашей жизни, они соблюдаются Андрей Воробьев.

По словам губернатора, среди жителей Подмосковья оказался востребованным формат надомного голосования и во дворах. Это безопасно и позволяет не терять времени.

«Дальше голосование идет. Но, конечно, 1-е число — выходной день. Я уверен, что жители Подмосковья найдут возможность и желание и отдадут свои голоса за Конституцию», — отметил Воробьев.

Голосование по Конституции началось 25 июня, оно продлится неделю, до 1 июля.