Надой молока вырос в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжает активно развиваться сельское хозяйство. В Подмосковье удалось увеличить надой молока с начала текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Общий валовый надой за 24 недели 2022 года составил 305 тысяч тонн, итого прирост к прошлому году — 2,4%», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как добавил Георгий Филимонов, в Подмосковье увеличивается количество коров. С начала года оно выросло на 1415 голов. В целом на предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья на текущий момент содержатся 86 949 коров.

Ранее стало известно, что Московская область выплатила 3,1 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья. Всего аграрии получат 5,5 миллиарда в этом году.