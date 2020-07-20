Надои молока выросли на 16,6 тысячи тонн в Подмосковье. За полгода лидером стал Ленинский округ
За полгода валовое производство молока в организациях области составило порядка 350 тысяч тонн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отметил, что этот объем превысил прошлогодний.
Вместе с тем, добавил он, увеличилась и продуктивность дойных коров в хозяйствах региона.
На фуражную корову было получено 3,9 тысячи килограммов молока — плюс 230 килограммов. Лидером по надоям на корову среди хозяйств в Подмосковье за полгода остается Ленинский городской округАндрей Разин.
По словам Разина, регулярное увеличение продуктивности коров — результат целенаправленной поддержки властями аграриев. А также это связано с расширением животноводческих комплексов и улучшенными условиями содержания, кормления.
За год же, по прогнозам сельскохозяйственных организаций, валовой надой в хозяйствах всех категорий составит более 700 тысяч тоннАндрей Разин.
Он добавил, что надой на фуражную корову — порядка 7,7 тысячи килограммов.
Сейчас Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют в США и страны СНГ.