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    22 апреля 2021, 14:36

    Надои молока в Подмосковье выросли почти на 5% с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года надои молока в Подмосковье увеличились почти на 5% по сравнению с тем же периодом в 2020-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Надои молока в Подмосковье выросли почти на 5% с начала года | Изображение 1

    По его словам, за прошедшие 15 недель коровы дали 187 тысяч тонн молока.

    За тот же период прошлого года производство составило 178 тысяч тонн. Прирост — 4,9%

    Сергей Воскресенский.

    По надоям молока в этом году лидируют Ленинский, Зарайск, Озеры и Луховицы.

    Также Воскресенский добавил, что количество рогатого скота с начала года увеличилось на 6,1% по сравнению с прошлым.

    А ранее министр рассказал, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.