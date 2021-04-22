Надои молока в Подмосковье выросли почти на 5% с начала года

С начала года надои молока в Подмосковье увеличились почти на 5% по сравнению с тем же периодом в 2020-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, за прошедшие 15 недель коровы дали 187 тысяч тонн молока.

За тот же период прошлого года производство составило 178 тысяч тонн. Прирост — 4,9% Сергей Воскресенский.

По надоям молока в этом году лидируют Ленинский, Зарайск, Озеры и Луховицы.

Также Воскресенский добавил, что количество рогатого скота с начала года увеличилось на 6,1% по сравнению с прошлым.

А ранее министр рассказал, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.