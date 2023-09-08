08 сентября 2023, 14:10
«Надо занимать активную позицию». Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проголосовала в Подмосковье
Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проголосовала в Люберцах
В Московской области продолжаются выборы. На избирательный участок № 1551 в поселке Малаховка в Люберцах пришла проголосовать и проверить работу УИК представитель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Лидия Антонова.
Избирательный участок расположили в гимназии № 46 округа.
Реклама
«Я думаю, что все малаховчане смогут выполнить свой долг, принять участие в этом важном событии. Все-таки от каждого из нас зависит, что происходит сегодня и что будет завтра — надо занимать активную гражданскую позицию», — заявила депутат.
Помимо работы в региональном парламенте, Лидия Антонова является членом президиума Российской академии образования и координатором федерального партийного проекта «Новая школа» в Московской области.
«Все качественно организовано: есть информация по кандидатам, все необходимые городские службы присутствуют», — добавила парламентарий.
В выборах губернатора в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.
К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Единый день голосования
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама