Подмосковье 08 сентября 2023, 14:10 «Надо занимать активную позицию». Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проголосовала в Подмосковье Депутат Мособлдумы Лидия Антонова проголосовала в Люберцах

Читать 360tv в

В Московской области продолжаются выборы. На избирательный участок № 1551 в поселке Малаховка в Люберцах пришла проголосовать и проверить работу УИК представитель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Лидия Антонова.

Избирательный участок расположили в гимназии № 46 округа.

Реклама

«Я думаю, что все малаховчане смогут выполнить свой долг, принять участие в этом важном событии. Все-таки от каждого из нас зависит, что происходит сегодня и что будет завтра — надо занимать активную гражданскую позицию», — заявила депутат.

Помимо работы в региональном парламенте, Лидия Антонова является членом президиума Российской академии образования и координатором федерального партийного проекта «Новая школа» в Московской области.

«Все качественно организовано: есть информация по кандидатам, все необходимые городские службы присутствуют», — добавила парламентарий.

В выборах губернатора в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.

К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».