Подмосковный опыт повышения качества электроснабжения представили на международном форуме | 360°

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Подмосковный опыт повышения качества электроснабжения представили на международном форуме

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Сессия о надежности и качестве электроснабжения прошла 13 октября в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Опытом реализации программы поделилась первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова.

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На территории Подмосковья 11 710 СНТ, и на сегодняшний день сетевыми организациями принято на обслуживание 5 517 из них, то есть 47%.

«Мы организуем разъяснительную работу с председателями, показываем им преимущества передачи их сетей в крупные компании. Оказываем помощь в оформлении необходимых документов. Есть сложности, но работа планомерно проводится, и мы рассчитываем ее завершить в 2025 году», — сказала Роганова.

В этом году в Подмосковье прошло несколько серьезных ураганов, но продолжительность нарушений энергоснабжения не превышала 1,5 часа. Это стало возможным благодаря тому, что компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» несколько лет перед этим повышали надежность электроснабжения потребителей на проблемных территориях.

«Под руководством министра энергетики области организованы рабочие группы по выявлению бесхозяйных сетей, передачи сетей СНТ и консолидации объектов электро-сетевого хозяйства. Заседания мы проводим каждый месяц, и положительные результаты этой работы заметны», — отметила первый заместитель министра энергетики МО.

Ранее глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин выступил с докладом на сессии «Технологический суверенитет: кооперация науки, бизнеса и государства». Среди достижений Подмосковья министр выделил подготовку квалифицированных кадров в ведущих вузах страны и цифровизацию сферы ЖКХ и энергетики, которую проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Так, услуги по технологическому присоединению перевели в онлайн в 2017 году, благодаря чему предпринимателям не нужно тратить время на сбор документов.

Электричество

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