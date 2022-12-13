13 декабря 2022, 22:35
Надежность электроснабжения ЗАГСа повысили в Щелкове
Подмосковные энергетики повысили надежность электроснабжения ЗАГСа в Щелкове. Работы были выполнены в рамках программы капитального ремонта, реализуемой филиалом «Мособлэнерго» в Щелкове.
Специалисты «Мособлэнерго» проверили и заменили на объекте распределительные устройства РУ-0,4 и РУ-10 кВ, которые служат для приема и распределения электрической энергии одного класса напряжения. Также в трансформаторной подстанции на площади Ленина заменили электрооборудование.
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Кроме ЗАГСа трансформаторная подстанция обеспечивает электроснабжением здание администрации городского округа, бизнес-центров и домов, расположенных в районе площади Ленина.
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Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что обеспечение надежности электроснабжения и энергетической эффективности является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в области энергосбережения.
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Электричество
Щелково
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