Надежность электроснабжения выросла в 6 населенных пунктах в Лотошине | 360°

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Надежность электроснабжения выросла в 6 населенных пунктах в Лотошине

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Энергетики Подмосковья провели масштабную работу по модернизации электрических сетей в городском округе Лотошино. Здесь отремонтировали подстанции, заменили провода и установили новые опоры линии электропередачи.

В поселке Лотошино, селе Микулине, деревнях Ошейкино, Абушково, Ивановское и Михалево в этом году заменили 2,3 километра алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), обладающий повышенной надежностью. Помимо этого, было заменено 37 опор ЛЭП, отремонтировано 32 трансформаторные подстанции.

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В целом на территории городского округа Лотошино в этом году заменили 18 километров алюминиевого провода на СИП и 122 опоры. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 17,85 гектара просек.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, своевременное и качественное выполнение работ по обновлению электросетевого оборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, в том числе при прохождении предстоящего периода осенне-зимнего максимума нагрузок.

Электрические сети Московской области на 99% готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. По поручению губернатора Андрея Воробьева к 15 сентября этот показатель должен составить 100%.

Электричество

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