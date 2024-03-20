Подмосковье 20 марта 2024, 12:37 Надежность электроснабжения выросла на 56 объектах Подмосковья с начала года Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по повышению надежности электроснабжения на 56 объектах с начала 2024 года. Энергетики реконструировали воздушные линии электропередачи и ввели новые подстанции для улучшения качества подачи электроэнергии.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Евгения Хромушина, программу повышения надежности электроснабжения в Подмосковье ведомство проводит уже четвертый год.

Реклама

«За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — рассказал Хромушин.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Цель программы — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

Так, с начала 2024 года подмосковные энергетики заменили сто опор и более 11 километров проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Реконструировали более 11 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, а также построили семь новых подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».