Подмосковье 23 января 2024, 12:20 Надежность электроснабжения вырастет еще в 33 округах Подмосковья в этом году Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» за год проведут работы в 33 городских округах Подмосковья. В план входят замена проводов, ремонт и строительство объектов, расчистка линий ЛЭП от кустов и деревьев. Все это повысит надежность электроснабжения потребителей.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что в программу работ компании «Мособлэнерго» вошел 381 объект строительства, ремонта и реконструкции. Запланировано заменить 95,9 километра проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 километра ЛЭП и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 гектара охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

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Надежность электроснабжения повысят в населенных пунктах, где зарегистрировано большое количество обращений от жителей.

В этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых городских округах из-за перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

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