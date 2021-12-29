Надежность электроснабжения в Подмосковье возросла благодаря обновлению подстанции «Ока»

Подстанцию «Ока» в Серпухове полностью реконструировали. Это повысило надежность электроснабжения потребителей в Подмосковье. Все устаревшее оборудование здесь заменили современным. Центр питания появился еще в 1960-х.

Компания «Россети ФСК ЕЭС» инвестировала в модернизацию подстанции пять миллиардов рублей. Это не только основной центр питания Серпухова, где живут более 160 тысяч человек, но и объект, который связывает московскую энергосистему с тульской.

В ходе реализации проекта построена новая подстанция, мощность которой на 40% выше старой «Россети ФСК ЕЭС».

После реконструкции подстанцию «Ока» преобразовали уже в современный объект. В 2022 году его планируют перевести на дистанционное управление.

Ввод в работу обновленной подстанции 220 кВ «Ока» повысил надежность электроснабжения потребителей Подмосковья.

Ранее стало известно, что Подмосковье оказалось в топ-10 по качеству работы электросетей в России.