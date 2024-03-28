Подмосковье 28 марта 2024, 17:37 Надежность электроснабжения свыше 10 тысяч потребителей повысят в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты Мособлэнерго проведут капитальный ремонт на подстанциях в Химках. До конца 2024 года они планируют заменить оборудование распределительных устройств. Это поможет улучшить надежность электроснабжения свыше 10 тысяч потребителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В рамках программы капитального ремонта на восьми подстанциях Химок планируют заменить оборудование распределительных устройств. Модернизация затронет потребителей на улицах Мира, Кирова, Аптечная, Гоголя, Московская и Нахимова.

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Работы пройдут и на улице Набережная. Здесь отремонтируют участок воздушной линии протяженностью в 640 метров, заменят опоры и неизолированные провода на СИПах. Кроме того, расчистят охранную зону вдоль трассы ЛЭП.

Обычно все реновации и модернизации проводят именно сотрудники «Мособлэнерго». Однако иногда на помощь им приходят и другие организации, рассказал начальник химкинского производственного объединения АО «Мособлэнерго», депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.

«Мы привлекаем их на конкурсной основе», — добавил он.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для присоединения к электрическим сетям «Мособлэнерго» необходимо оставить заявку на «Портале потребителя» компании.