Подмосковье 25 января 2024, 16:41 Надежность электроснабжения повысили в Дмитрове Министерство энергетики Московской области

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Сотрудники подмосковных «Россетей» повысили надежность электроснабжения в селах и деревнях Дмитрова. Эти работы планируют продолжить в 2024 году.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, электрический трансформатор заменили в деревнях Жуково, Сычевки и Тендиково. По словам главы ведомства Александра Самарина, работы в этом направлении продолжат в 2024 году.

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«Выполняемые в рамках программы мероприятия позволяют снизить аварийность на сетях, тем самым обеспечив жителей Подмосковья бесперебойным электроснабжением. Так, новое электрооборудование, установленное энергетиками „Россети Московский регион“ в Дмитрове, гарантировано повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии и обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей», — сказал он.

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