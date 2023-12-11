11 декабря 2023, 13:48
Надежность электроснабжения повысили в деревне Крюково под Чеховом
Работники «Мособлэнерго» построили пункт автоматического регулирования напряжения в деревне Крюково. Объект обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение шести трансформаторных подстанций.
Новый энергообъект оснащен тремя трансформаторами. Основная функция пункта — поддерживать заданный уровень напряжения в электрических сетях. Он также позволит увеличить пропускную способность существующих линий электропередачи и предоставит возможность подключения новых абонентов.
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В 2023 году компания «Мособлэнерго» ввела в эксплуатацию 453,6 километра ЛЭП и 178,2 МВА дополнительной трансформаторной мощности в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Чехов
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