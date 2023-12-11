Подмосковье 11 декабря 2023, 13:48 Надежность электроснабжения повысили в деревне Крюково под Чеховом Министерство энергетики Московской области

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Работники «Мособлэнерго» построили пункт автоматического регулирования напряжения в деревне Крюково. Объект обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение шести трансформаторных подстанций.

Новый энергообъект оснащен тремя трансформаторами. Основная функция пункта — поддерживать заданный уровень напряжения в электрических сетях. Он также позволит увеличить пропускную способность существующих линий электропередачи и предоставит возможность подключения новых абонентов.

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В 2023 году компания «Мособлэнерго» ввела в эксплуатацию 453,6 километра ЛЭП и 178,2 МВА дополнительной трансформаторной мощности в Подмосковье.

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