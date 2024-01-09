Подмосковье 09 января 2024, 12:42 Надежность электроснабжения повысили в дачном поселке Металлург в Балашихе Мособлэнерго

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Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения в дачном поселке Металлург в Балашихе. Так, специалисты заменили трансформатор на подстанции ТП-623 на агрегат с улучшенными техническими характеристиками.

Выполненные работы позволили улучшить качество подачи электроэнергии в дома на улицах: Цветная, Западная, Островского и Мира.

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Напомним, всего в 2023 году компания «Мособлэнерго» приняла на баланс электросети более 500 подмосковных СНТ. Это позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей садовых товариществ.

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