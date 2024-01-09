09 января 2024, 12:42
Надежность электроснабжения повысили в дачном поселке Металлург в Балашихе
Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения в дачном поселке Металлург в Балашихе. Так, специалисты заменили трансформатор на подстанции ТП-623 на агрегат с улучшенными техническими характеристиками.
Выполненные работы позволили улучшить качество подачи электроэнергии в дома на улицах: Цветная, Западная, Островского и Мира.
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Напомним, всего в 2023 году компания «Мособлэнерго» приняла на баланс электросети более 500 подмосковных СНТ. Это позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей садовых товариществ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
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