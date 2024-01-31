Подмосковье 31 января 2024, 12:38 Надежность электроснабжения повысили на Клементьевской улице в Сергиевом Посаде

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Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения потребителей в Сергиевом Посаде. Работы провели на улице Клементьевской. Представители компании заменили трансформатор в подстанции ТП-20, прослуживший почти 40 лет.

Проведенные работы позволили улучшить подачу электроэнергии для нескольких тысяч потребителей и социально важных объектов Сергиева Посада, в том числе Успенского храма, общежития лакокрасочного завода, газорегуляторного пункта и станции катодной защиты.

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Напомним, всего в 2023 году в округе капитально отремонтировали два километра кабельно-воздушных линий, заменили электрооборудование в 23 трансформаторных подстанциях, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности 11 гектаров вдоль ЛЭП.

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