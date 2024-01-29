Подмосковье 29 января 2024, 14:17 Надежность электроснабжения повысили для жителей Новой Деревни в Пушкино Мособлэнерго

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Представители «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи в микрорайоне Новая Деревня в Пушкино. Это позволило обеспечить надежность и качество электроснабжения около ста потребителей, проживающих на улице Кирова.

Компания «Мособлэнерго» обслуживает электросетевое хозяйство во всех округах Московской области, а также проводит производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей региона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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