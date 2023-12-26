Подмосковье 26 декабря 2023, 16:55 Надежность электроснабжения повысили для 3 тысяч жителей Солнечногорска Минэнерго Московской области

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Компания «Россети Московский регион» проводит мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения. На этот раз работы провели в Солнечногорске. Это позволило повысить надежность энергоснабжения более чем для трех тысяч жителей округа.

Всего к началу осенне-зимнего сезона в округе модернизировали 34 трансформаторные подстанции, проложили более четырех километров кабельных линий, заменили более 20 километров голого провода и провели другие необходимые работы.

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«Обеспечение жителей региона качественным бесперебойным электроснабжением — наша ключевая задача. Для этого с 2021 года на территории Подмосковья мы реализуем программу повышения надежности электроснабжения», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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