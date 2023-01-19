Подмосковье 19 января 2023, 15:37 Надежность электроснабжения очистных сооружений повысили в Рошале

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Энергетики из Шатурского отделения Павлово-Посадского филиала «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт кабельных линий, питающих очистные сооружения в Рошале. Надежность электроснабжения важного объекта повысилась.

Прежние кабельные линии были введены в эксплуатацию в шестидесятых годах прошлого века. Энергетики заменили около 1,5 километра проводов. Ремонт завершен и уже проведены испытательные работы.

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Очистные сооружения построены химическим комбинатом в 1967 году. В 2021-м на объекте запустили новое оборудование, для работы которого потребовалось более надежное электроснабжение. Его и обеспечили специалисты «Мособлэнерго».

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