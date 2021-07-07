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    07 июля 2021, 18:06

    Надежность электричества улучшили в деревне Проводы

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Электричество в деревне Проводы стало надежнее. Там капитально отремонтировали воздушные линии длиной 500 метров, а раньше жители Центральной улицы часто жаловались на перебои.

    Надежность электричества улучшили в деревне Проводы | Изображение 1

    Надежность электричества в деревне, которая располагается в городском округе Домодедово, повысили в «Мособлэнерго».

    Ранее жители Центральной улицы жаловались на частые перебои электроэнергии

    пресс-служба «Мособлэнерго».

    Старый оголенный провод в деревне заменили самонесущим изолированным.

    Ранее мы рассказали, как следят за качеством электричества в Подмосковье. Сбоев стало уже на четверть меньше благодаря цифровому управлению.