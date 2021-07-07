Надежность электричества улучшили в деревне Проводы

Электричество в деревне Проводы стало надежнее. Там капитально отремонтировали воздушные линии длиной 500 метров, а раньше жители Центральной улицы часто жаловались на перебои.

Надежность электричества в деревне, которая располагается в городском округе Домодедово, повысили в «Мособлэнерго». Ранее жители Центральной улицы жаловались на частые перебои электроэнергии пресс-служба «Мособлэнерго». Старый оголенный провод в деревне заменили самонесущим изолированным. Ранее мы рассказали, как следят за качеством электричества в Подмосковье. Сбоев стало уже на четверть меньше благодаря цифровому управлению.