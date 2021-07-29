Надежность, а не «обдирательство». Воробьев объяснил, сколько должно стоить газовое обслуживание в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе прямой линии в эфире «360» рассказал жителям региона о новых стандартах технического обслуживания газового оборудования. Власти провели серьезную работу над системой контроля.

«Если у вас стоит плита, котел, бойлер, то газовое оборудование считается опасным и должно регулярно проходить проверку. Но мы обнаружили, что из почти 700 компаний работают добросовестно очень немногие», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев рассказал, что жильцы, у которых дома только газовая плита, будут платить в месяц около 82 рублей. Если плита и бойлер, то стоимость состоит порядка 223 рублей. Котел обойдется примерно в 200 рублей.

«Но как правило, в многоквартирных домах речь идет о плите. Мы ввели систему контроля. Теперь, если вы платите 85 рублей за поверку плиты, за ее безопасность, то обязательно будет контроль, фотофиксация, чтобы человек понимал, за что он платит», — отметил губернатор.

Власти выявили ряд случаев, когда с людей просто брали деньги, не оказывая никакой услуги. Воробьев назвал это «обдирательством».

«Так дело не пойдет. Мы прежде всего делаем ставку на „Мособлгаз“ и добросовестные компании, которые работают надежно», — заявил он.

Глава АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что документ, который регулирует стоимость услуг, носит рекомендательный характер. Поэтому не все компании работают по нему. Но «Мособлгаз» придерживается именно этих рекомендаций.

«Цены, которые определены как предельные, „Мособлгаз“ вписывает по ним. Мы видим и отмечаем справедливо, жители понимают, за что они платят, почему платят эту стоимость», — сказал Баранов.

Система постоплаты призвала дисциплинировать такие недобросовестные компании. Они не получат денег, пока житель не подтвердит, что ему оказали качественную услугу.

Баранов доложил, что по поручению губернатора «Мособлгаз» внедряет системы контроля, которые обезопасят от утечки газа. Для ее установки жители могут оставить заявку на сайте «Мособлгаза».

«Новую газификацию мы уже делаем с системой контроля. Мы проходим наших жителей, чтобы предложить им установить эти систему безопасности», — сказал он.

Воробьев признал, что эта система очень удобна. Он рассказал, что обычно ее устанавливают на кухне. В целях безопасности такой датчик часто устанавливают в квартирах, где проживают пожилые люди или дети. Это стоит 1500 рублей.

«Если не дай бог что-то происходит, он срабатывает, и утечка газа исключена. Мы такую программу реализуем, она обеспечивает очень высокую эффективность», — подчеркнул Воробьев.