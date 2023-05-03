Подмосковье 03 мая 2023, 18:12 Надежная защита от болезни: инфекционист Подмосковья напомнил о вакцинации против кори

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В 44 регионах России выявили случаи заражения корью — об этом в эфире программы «Область перемен» сообщил заведующий отделом детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава МО» Сергей Горбунов. Другие гости — Сергей Тен и Елена Петрова — рассказали о помощи бойцам СВО и их семьям, а также о работе регионального центра поддержки родителей.

Заразная болезнь

Более чем в 40 регионах России зафиксированы случаи заражения корью. На этом фоне некоторые московские учебные учреждения уходят на карантин. Отмечается, что по большей части случаи кори в России — завозные. Эта болезнь считается очень заразной. Врачи почти всегда бьют тревогу, когда есть угроза вспышки инфекции. Именно поэтому сейчас в Подмосковье проводится «подчищающая вакцинация» от кори.

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«Корь регистрируется почти в половине субъектов России. Данные меняются, но сведения говорят о том, что в России сейчас зарегистрировано более 200 случаев. Думаю, что на Подмосковье приходится порядка одного-двух десятков случаев кори. Панику устраивать не стоит, но надо учитывать, что корь — высокозаразное заболевание», — отметил заведующий отделом детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава МО» Сергей Горбунов.

Большое общее дело

В 2020 году волонтер Сергей Тен стал лауреатом премии губернатора «Мы рядом» за помощь в пандемию. В 2022 году он сам создал добровольческое движение «Видный волонтер». Активисты делают одно большое общее дело — помогают бойцам СВО и их семьям.

«Сейчас мы занимаемся сбором гумпомощи, сбором всего чего не хватает в зоне СВО. Также мы информируем граждан, от точек и пунктов сбора гумпомощи, до того, что необходимо. Зиму мы пережили, и острой необходимости в теплых вещах нет. Зато нужны продуктовые наборы и медикаменты», — заявил волонтер из Подмосковья Сергей Тен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно акцентировал внимание на необходимости помогать семьям участников СВО.

Психологическая поддержка родителей

Уникальный проект «Счастливая семья» реализуется в Подмосковье уже четыре года. Зачастую у родителей возникают проблемы с современными детьми, однако, не все готовы идти к психологу. Министерство образования Московской области оказывает всестороннюю поддержку центру, который проводит для родителей бесплатные консультации и помогает решить возникающие вопросы.

«Наш центр создавался как центр помощи родителям имеющих детей от 0 до 18 лет. Начинали с 200 специалистов, но в рамках проекта поняли что родители нуждаются не только в поддержке педагогической, а также в психологическом сопровождении и социальной помощи. Сейчас у нас 510 специалистов — это педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектологи и многие другие», — подчеркнула заместитель директора Регионального центра консультирования родителей по вопросам воспитания детей Елена Петрова.