Надежда на белую полосу. Волонтер «Доброго дела» помог потерявшей ногу жительнице Мариуполя

Лишившаяся ноги жительница Мариуполя Наталья сбежала от родственников в лагерь для беженцев в поселке Безыменное, а оттуда эвакуировалась в Россию. Скоро благодаря волонтерам подмосковной акции «Доброе дело» Наталья получит протез.

Женщина получила травму уже давно, закрывая собой мужа при взрыве. Он не выжил, а родне ставшая инвалидом Наталья оказалась не нужна, хотя она была в состоянии обслуживать себя сама.

За два дня в лагере она, по собственному признанию, «почувствовала себя человеком». Теперь отправилась в Россию к другим родственникам, которых видела всего один раз — несмотря на это, они охотно согласились приютить женщину.

Перед тем как ехать к ним, на север, Наталья вместе с куратором «Доброго дела» Романом направится в столицу. Он уже договорился с врачами о том, что женщине поставят протез.

«Свершилась… не то что мечта, а какое-то спокойствие. Какая-то надежда. И вроде как полоса начала чуть-чуть просветляться», — оптимистично призналась Наталья по дороге в Москву.

Она вспомнила, что в Мариуполе не было «ни света, ни газа, ни интернета».

«Хотя мы уже приученные к этому», — констатировала Наталья.

В рамках акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, жители собирают медпомощь для Донбасса. Узнать о том, какая помощь нужна именно сейчас и куда ее принести, можно на сайте volontermo.ru.