Подмосковье 22 ноября 2023, 08:34 Надежда Кадышева поздравила с юбилеем дом культуры «Красная поляна» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Артистка Надежда Кадышева поздравила с юбилеем дом культуры «Красная поляна» в Лобне. Старейшему учреждению культуры округа исполнилось 95 лет.

Народная артистка России Надежда Кадышева прислала в дом культуры «Красная поляна» поздравительное письмо. С учреждением ее связывает многое: именно в Лобне когда-то начинался ее творческий путь.

Реклама

«Я желаю, чтобы в стенах этого храма культуры никогда не было тишины. Пускай творческая суета закружит каждого, кто переступит его порог. Пускай под этими прекрасными сводами не перестают рождаться настоящие шедевры, поражающие умы нашего любимого зрителя», — говорится в поздравлении.

Сегодня в доме культуры работает 42 клубных формирования и творческих коллектива, где занимаются около тысячи человек. Они регулярно занимают призовые места на конкурсах и престижных творческих соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале зимнего сезона в парках региона. Праздничные елки подготовят к 1 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».